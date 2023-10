Kevin Günther ist MZ-Sportstar des Monats September

Plus Eigentlich ist er für das Toreschießen zuständig. Doch dann versucht sich Kevin Günther an Dingen wie Weit- und Hochsprung. Und holt sogleich zwei Bezirkstitel.

"Ich hatte Leichtathletik in der Schule und war gut, da wollte ich es in der Fußball-Sommerpause einfach mal ausprobieren", sagt der 15-jährige Kevin Günther und lächelt. Ein Glücksfall für Bernd Schindele, Nachwuchstrainer beim TSV Bad Wörishofen.

Schindele erkannte sofort Günthers Talent und meldete ihn sowohl zu den Allgäuer als auch den schwäbischen Meisterschaften an. Vier Goldmedaillen zieren seitdem das Zimmer des Teenagers, ein besonderer Pokal kam nun hinzu.