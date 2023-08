Wer wird MZ-Sportstar des Monats August? Diese Kandidaten stehen zur Wahl

Fünf Sportlerinnen und Sportler aus dem Unterallgäu, die in den vergangenen Wochen erfolgreich waren, stehen zur Wahl. Sie können nun für Ihren Favoriten abstimmen.

Wer Außergewöhnliches leistet, soll belohnt werden: Daher suchen wir den Sportler oder die Sportlerin aus dem Landkreis Unterallgäu, der oder die im Monat Juli und August besonders erfolgreich waren. Fünf Sportlerinnen und Sportler sind nominiert für die Wahl zum „Sportstar des Monats“ im August 2023. Wer den Titel gewinnt und damit erster „MZ-Sportstar des Monats“ wird, liegt in den Händen unserer Leserinnen und Leser. Diese können im Internet für ihren Favoriten abstimmen. Das sind die Nominierten:

Laura Seemüller wurde Siebte bei der Voltigier-WM in Schweden. Foto: Benedikt Dahlmann

Laura Seemüller Als Dreijährige begann Laura Seemüller mit dem Turnen, drei Jahre später tauscht sie die Turngeräte gegen ein Pferd ein und wird Voltigiererin. Sie startet für den VRC Weicht und steigert sich von Jahr zu Jahr. Höhepunkt ihrer Karriere war zuletzt die Teilnahme an der Junioren-WMin Schweden. Im Einzel wurde sie auf ihrem Pferd, dem Westfalen-Wallach For Ever, am Ende Siebte. Wenige Wochen später wurde sie sich in München deutsche Vizemeisterin bei den Junioren.

Patrick Stimpfle aus Tussenhausen gewann zwei EM-Titel im Inline-Alpine. Foto: Francis Stimpfle

Patrick Stimpfle Einen erlebnisreichen Sommer erlebte der Tussenhausener Inline-Alpin-Fahrer Patrick Stimpfle . Beim Inline Alpin fahren die Athletinnen und Athleten einen Torlauf auf Inlinern – ähnlich dem alpinen Skifahren. Und einer der besten deutschen Athleten kommt aus Tussenhausen . Zunächst nahm Stimpfle erstmals bei der Weltmeisterschaft teil und feierte in Barcelona mit Rang fünf und sechs im Slalom und Riesenslalom bei den Masters (Altersklasse Ü35) ein erfolgreiches WM-Debüt. Nur wenige Wochen später stand dann die Europameisterschaft im spanischen Villablino auf dem Programm. Hier holte sich der Tussenhausener dann gleich zwei Titel: im Parallelslalom und im Slalom in der Mastersklasse.

David Lutzenberger aus Hasberg ist Schwäbischer Meister im Gewichtheben. Foto: Siggi Lutzenberger

David Lutzenberger Der zwölfjährige Gewichtheber David Lutzenberger aus Hasberg hat im Juli seinen schwäbischen Meistertitel im Gewichtheben verteidigt. Dabei gelang ihm im Reißen mit 36 Kilogramm eine neuer persönlicher Rekord. Im Stoßen gelangen ihm 43 Kilogramm, hier scheiterte er nur knapp ein einer neuen Bestleistung. Der zwölfjährige Schüler trainiert bei Gewichtheber-Legende Sepp Graf in Hasberg und setzt in dem kleinen Ort bei Kirchheim die große Tradition erfolgreicher Kraftsportler fort.

Leichtathletin Lena Siegemund aus Ettringen gewann die Allgäuer Mehrkampfmeisterschaft in der Altersklasse W12. Foto: Iris Zacher

Lena Siegemund Egal, ob Hochsprung, Weitsprung, Ballwurf oder Sprint: Die junge Ettringerin Lena Siegemund beherrscht sämtliche Leichtathletik-Disziplinen. Bei der Allgäuer Mehrkampfmeisterschaften in Türkheim holte sich die junge Athletin, die für den TV Türkheim startet, den Meistertitel . Zudem steuerte sie mit ihren starken Leistungen auch viele Punkte zum Mannschaftswettbewerb teil, in dem das Türkheimer Quartett letztlich die Bronzemedaille ergatterte.

Sophia Miller vom TSV Bad Wörishofen holte bei der schwäbischen Meisterschaft zwei Silbermedaillen. Foto: Johanna Vögele

Sophia Miller Die 13-Jährige schwimmt seit Herbst 2015 für den TSV Bad Wörishofen. Ihre Paradedisziplin ist dabei das Brustschwimmen. Hier wurde sie im Juli bei den schwäbischen Meisterschaften auf der Langbahn über die 50-Meter-Distanz und die 200-Meter-Distanz jeweils Zweite und holte über die 100-Meter-Distanz die Bronzemedaille.

Bis kommenden Donnerstag, 31. August, um 23.59 Uhr können Sie über die Bildergalerie am Ende dieses Artikels für Ihre Favoritin oder Ihren Favoriten voten. Anschließend geben wir den Gewinner oder die Gewinnerin bekannt. Die Person mit den meisten Stimmen erhält eine Trophäe unserer Redaktion zur Erinnerung überreicht. Außerdem nimmt sie oder er automatisch an der großen Sportstar-Wahl des Jahres 2023 teil.

Für die Wahl zum MZ-Sportstar im September können Sie, liebe Leser und Leserinnen, wieder Kandidatinnen und Kandidaten zur Wahl vorschlagen. Schicken Sie uns eine E-Mail an redaktion@mindelheimer-zeitung.de mit dem Betreff „Sportstar“. Bitte lassen Sie uns wissen, wen Sie nominieren möchten, in welcher Sportart und bei welchem Verein der- oder diejenige aktiv ist und über welche Abteilungsleiter wir mit der Person in Kontakt treten können. Selbstverständlich können Sie sich auch selbst nominieren. Unsere Redaktion sammelt die Nominierungen und stellt eine Abstimmung zusammen. Wir behalten uns vor, auch selbst Kandidatinnen und Kandidaten zu nominieren, die durch ihre außergewöhnlichen Leistungen in Erscheinung getreten sind.

