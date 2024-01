Wieder eine Tischtennisspielerin: Lisa Vögele ist MZ-Sportstar des Monats Dezember

Plus Lisa Vögele aus Bad Wörishofen zählt zu den größten Tischtennistalenten im Allgäu. Zu ihren zahlreichen Pokalen kam nun ein weiterer dazu - dank der Leser der MZ.

Tischtennis-Überfliegerin Lisa Vögele ist von den Leserinnen und Lesern der Mindelheimer Zeitung zum MZ-Sportstar des Monats Dezember gewählt worden. Die 15-Jährige wurde in ihrem noch jungen Sportlerinnenleben bereits zehn Mal schwäbische Meisterin. Neben unzähligen Pokalen schmückt auch eine Goldmedaille der Deutschen Meisterschaft ihre Wände. In diesem Jahr könnte eine weitere hinzukommen.

Lisa Vögele begann im zarten Alter von vier Jahren Tischtennis zu spielen, mit acht spielte sie bereits in der Jugendmannschaft des TTF Bad Wörishofen. Sehr zur Freude ihres Vaters und langjährigen Jugendtrainers Thomas Vögele. "Sie trainiert viel und hat den Ehrgeiz", sagt er. "Und sie nutzt regelmäßig die tolle Möglichkeit das Kadertraining zu besuchen, da lernt man viel dazu."