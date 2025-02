Nach dem Großbrand können Kripo und LKA endlich ins Gebäude

Gut ein Monat ist seit dem Großbrand im Parkhaus am Bahnhof in Bad Wörishofen vergangenen. Doch erst jetzt war es Brandermittlern der Kripo möglich, ins Gebäude und dort nahe an den mutmaßlichen Brandherd zu kommen. Derweil hat die Sanierung des Parkhauses begonnen, Bagger tragen Schutt und das Dach ab. Bei dem Großfeuer war ein Schaden von etwa 1,4 Millionen Euro entstanden. Es war offenbar Brandstiftung.

„Das Parkhaus war wegen der Gefahr herabfallender Teile der Dachkonstruktion und -abdeckung zunächst nicht zu betreten“, teilte das Polizeipräsidium Schwaben Süd/West am Montag auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Die Stadt Bad Wörishofen habe zwischenzeitlich entsprechende Sicherungsmaßnahmen veranlasst. Deshalb hätten am Mittwoch, 12. Februar, Brandfahnder der Kripo Memmingen und ein Sachverständiger des Landeskriminalamtes das stark beschädigte Gebäude betreten und die Brandstelle untersuchen können.

„Die Untersuchungen ergaben, dass von einer vorsätzlichen Brandlegung an dem dort abgestellten und stillgelegten Pkw ausgegangen werden muss“, teilt die Polizei mit. Über das einzelne brennende Auto kurz vor dem Großfeuer hatte erstmals unsere Redaktion berichtet, der zuvor ein Augenzeugenvideo gezeigt wurde. Den Angaben einer Augenzeugin zufolge stand das fragliche Auto schon länger in dem Parkhaus und wies bereits Schäden auf. Dass es wohl Brandstiftung war, hatte die Kripo schnell vermutet und ebenso schnell auch Verdächtige präsentiert. Drei Jugendliche sollen das Parkhaus am Bahnhof in Brand gesetzt haben, glaubt die Kripo. Zwei der Verdächtigen waren bereits polizeibekannt, allerdings nicht „einschlägig“, wie es heißt. Es ging also um andere Delikte als Brandstiftung.

Offen ist ja weiterhin die Frage, wie die Polizei den drei Jugendlichen im Alter von 15 bis 18 Jahren so schnell auf die Spur kam. In dem Parkhaus gab es keine Kameras. „Zur Ermittlung der Tatverdächtigen wird keine Auskunft gegeben“, teilt die Polizei dazu nur mit. Auch habe es keine Änderungen bei der Schadenssumme gegeben. Es bleibt bei den 1,4 Millionen Euro, davon entfallen etwa 400.000 Euro auf Schäden an Autos, die in dem Parkhaus standen, als das Feuer ausbrach.

Rund 160 Feuerwehrleute kämpften in der Nacht gegen die Flammen, insgesamt waren rund 200 Einsatzkräfte vor Ort. Bei dem Brand wurden mehrere Autos vernichtet, zahlreiche weitere teils schwer beschädigt. Unter anderem verlor die Ambulante Krankenpflege einen großen Teil ihrer Fahrzeugflotte und konnte auf den überwiegenden Teil ihrer Autos nicht mehr zugreifen. Es war nicht der erste Brand in diesem Gebäude. Schon 2016 hatte das Parkhaus am Bahnhof gebrannt. Damals hatte jemand einen Reisebus neben dem Parkhaus angezündet, die Flammen griffen dann auf das Gebäude über. Gefunden hat man den Brandstifter nie.

Am Parkhaus ist derweil die Sanierung in vollem Gang. Die Bahnhofstraße ist weiterhin im Bereich des Parkhauses gesperrt. Bagger tragen das Dach ab und schaffen den Schutt vom Gelände.

