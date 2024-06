Bad Wörishofen

vor 18 Min.

Mehr als eine Jahrhundertflut: Bad Wörishofen reagiert auf Hochwasser-Katastrophe

Das Hochwasser in Bad Wörishofen am letzten Wochenende der Pfingstferien hatte enorme Folgen. Nun beginnt die Aufarbeitung der Geschehnisse.

Plus Der Stadtrat von Bad Wörishofen wird die Ereignisse der Flut zum Ende der Pfingstferien aufarbeiten. Offenbar lief nicht alles glatt. Man brauche eigene Alarmierungspläne, hieß es nun.

Von Markus Heinrich

Die Stadt Bad Wörishofen will die Geschehnisse der Hochwasser-Tage am Ende der Pfingstferien aufarbeiten. Die Kneippstadt wurde offenbar von einer Flut getroffen, wie es sie statistisch nur alle 200 oder 300 Jahre gibt, berichtete Zweiter Bürgermeister Daniel Pflügl (Grüne). Die Aufarbeitung geschieht nun im Beisein aller Ratsmitglieder. Darauf hatte Manfred Gittel (FW) gedrängt, der Rat folgte seinem Antrag einstimmig. Man müsse über eine Menge Geld für den Hochwasserschutz entscheiden, da sollten alle von Beginn an eingebunden werden, sagte Gittel. Auch der Waldsee wird dabei ein Gesprächsthema sein.

Manfred Gittel hatte sich gegen den Plan von Bürgermeister Stefan Welzel ( CSU) gestellt, die Hochwasser-Nachbetrachtung nur im Kreis der Fraktionsvorsitzenden zu machen. "Das ist unser gemeinsamer Job", betonte Gittel. Man müsse auch ein klares Signal an die Hilfskräfte senden mit der Botschaft, dass man ihnen zuhöre, ihre Anliegen ernst nehme und dann auch handele. Aus den Berichten der Helfenden und Betroffenen könne man lernen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen