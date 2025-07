Nach Hunde-Attacke in Wiedergeltingen: Peta fordert Hundeführerschein

Erst vor wenigen Tagen hat ein Hund eine junge Frau nahe Wiedergeltingen angegriffen. Die 22-Jährige war mit ihrem Hund auf einem Spazierweg unterwegs, als mehrere Hunde aus einem Hof rannten und die Frau und ihr Tier angriffen. Nach dem Vorfall meldet sich nun die Tierschutz-Organisation Peta zu Wort und fordert einen Hundeführerschein.

Wie soll ein Hundeführerschein aussehen?

„Meist liegt das Problem nicht bei den Hunden selbst, sondern bei ihren Halterinnen und Haltern. Viele von ihnen haben Schwierigkeiten, das Verhalten, die Signale und die Körpersprache der Vierbeiner richtig zu interpretieren und zu verstehen. Die eigentliche Ursache von Beißvorfällen ist somit in der Unwissenheit und nicht selten Fahrlässigkeit der Menschen zu suchen, nicht beim Tier“, so Jana Hoger von Peta.

Die Organisation fordert nun die bayerische Landesregierung auf, einen Hundeführerschein einzuführen. „Der Hundeführerschein sieht vor, dass künftige Halter und Halterinnen bereits vor Aufnahme eines Hundes einen Theoriekurs absolvieren, in dem sie das notwendige Fachwissen über eine tiergerechte Haltung und Aspekte wie Kommunikation und Bedürfnisse von Hunden erwerben. Anschließend folgt für Halter und Hund ein gemeinsames, obligatorisches Praxisseminar in einer Hundeschule“, heißt es in einer Pressemitteilung.

In diesem Bundesland gibt es bereits einen Hundeführerschein

Die Organisation verweist dabei auch auf den Sachkundenachweis für Hundehalter, den es in Niedersachsen gibt. In München können sich Hundehalter, die nach dem 1. Mai 2014 einen Hundeführerschein absolviert haben, ein Jahr lang von der Hundesteuer befreien lassen.

Peta reagiert immer wieder auf Polizeimeldungen oder andere Artikel, die Hundeangriffe thematisieren, mit dieser Forderung. Dabei geht es nicht nur um Fälle, in denen Hunde Menschen oder andere Hund angreifen, sondern auch um solche, in denen sie beispielsweise Rehe oder andere Tiere attackieren.