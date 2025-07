Parkhaus-Großbrand: Ermittlungen kurz vor dem Abschluss

Nach dem Großbrand im Parkhaus am Bahnhof Bad Wörishofen werden die Vorgaben für eine Sanierung konkret. Klar ist nun, dass die künftige Dachkonstruktion eine andere sein wird. Fest steht nun auch, dass eine Solaranlage installiert wird. In einer zentralen Frage herrscht aber weiterhin Unklarheit: Was war die Brandursache? Die Kripo schildert den Stand der Ermittlungen, die kurz vor dem Abschluss stehen.

