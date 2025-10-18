Auto prallt gegen Baum und zerbricht: Fahrer wird herausgeschleudert und schwerstverletzt

Schwerer Unfall am Samstagnachmittag: Bei Ettringen im Unterallgäu ist ein Auto gegen einen Baum geprallt und in zwei Teile zerbrochen. Ein Insasse ist dabei aus dem Wagen geschleudert und schwerst verletzt worden, wie ein Polizeisprecher mitteilt. Vor der Kollision mit dem Baum war das Fahrzeug offenbar mit einem anderen Auto zusammengestoßen.

Hubschrauber kreist nach Unfall bei Ettringen: Ein Autofahrer schwerstverletzt

Im anderen Wagen sind nach ersten Erkenntnissen der Polizei zwei Personen leicht verletzt worden. Sie waren zunächst noch in ihrem Auto eingeklemmt gewesen und mussten von der Feuerwehr befreit werden, teilte ein Sprecher der Polizei mit. Auch ein Rettungshubschrauber war bei dem Unfall bei Ettringen vor Ort.

Zur Unfallursache und zur Schadenshöhe konnte die Polizei zunächst keine Angaben machen. Es gibt aber Hinweise darauf, dass einer der Autofahrer wohl die Vorfahrt missachtet haben könnte.