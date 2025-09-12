Nachfrage nach Ganztagsplätzen an der Grund- und Mittelschule in Kirchheim steigt

Kirchheim bekommt eine vierte Gruppe der Offenen Ganztagsschule (OGTS) an der Grund- und Mittelschule: Das hat der Schulverband in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Bislang gab es an der Grund- und Mittelschule zwei Langgruppen bis 16 Uhr sowie eine Kurzgruppe bis 14 Uhr. Durch die Abfrage bei den Familien hätte sich aber ergeben, dass Bedarf für eine weitere Kurzgruppe besteht, erläutert Bürgermeisterin und Schulverbandsvorsitzende Susanne Fischer.

Für die OGTS kooperiert der Schulverband mit dem Kreisjugendring Unterallgäu, der sich bereiterklärt hat, auch die vierte Gruppe zu übernehmen. Diese soll zum Schuljahr 2025/26 eingerichtet werden. Die Mehrkosten für den Schulverband belaufen sich auf rund 7300 Euro.