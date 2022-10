Anton Herz war der Motor der Mindelheimer Kleintierzüchter

Plus Anton Herz aus Gernstall war ein Leben lang für die Kleintierzüchter aktiv. Jetzt ist er im Alter von 75 Jahren gestorben.

Anton Herz aus Gernstall hat sein Leben wie kaum ein anderer der Kleintierzucht verschrieben. Er hat sich über Jahrzehnte um den Kleintierzuchtverein Mindelheim verdient gemacht, einen der größten Vereine seiner Art in Bayern. Herz war zunächst Schriftführer und Zuchtwart und seit 1976 Erster Vorsitzender des Vereins. Das Amt hat er zuletzt aber nicht mehr ausgeübt. Zudem stand Anton Herz viele Jahre der bayerischen Preisrichtervereinigung vor und hat für die Ausbildung Hunderter Preisrichter gesorgt. Jetzt ist er kurz vor seinem 76. Geburtstag gestorben.