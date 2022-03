Der Velo Club Mindelheim trauert um seinen Vorsitzenden

Plus Er war Radsportler aus Leidenschaft: Nun ist Kaspar Mayer, Vorsitzender des Velo Club Mindelheim, überraschend gestorben.

Der älteste Radsportverein Bayerns, der Velo Club Mindelheim, trauert um seinen langjährigen Vorsitzenden Kaspar Mayer. Mit 76 Jahren ist er vergangene Woche überraschend gestorben – als er mit dem Rad auf dem Weg in die Sporthalle war.