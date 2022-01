Hannelore Lutzenberger hatte immer ein offenes Ohr für die Menschen

Plus Die langjährige Stadträtin Hannelore Lutzenberger ist völlig überraschend gestorben. Ihr Engagement in Mindelheim war sehr vielfältig - ein Nachruf.

Im Alter von 80 Jahren ist die langjährige Stadträtin der Mindelheimer Bürgergemeinschaft MBG Hannelore Lutzenberger völlig überraschend verstorben.