Ludwig "Lucky" Schuster war ein Wörishofer aus Leidenschaft

Er war ein Wörishofer mit Leib und Seele, galt als heimliches Gedächtnis der Kurstadt und prägte über Jahrzehnte auch die Berichterstattung der Mindelheimer Zeitung aus seiner Heimat mit: Ludwig Schuster war einer der bekanntesten Wörishofer. Groß ist deshalb die Trauer nach der Nachricht vom plötzlichen Tod des 84-Jährigen.