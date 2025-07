Nachwuchs-Schlagzeuger lassen das Kurtheater beben

Die Sommerkonzerte in Bad Wörishofen bieten auch einen Einblick in das Schaffen der Kneippstädter Sing- und Musikschule. Das Konzert der Streicher und Blechbläser kam gut an.

Bei den Violinen wurden natürlich die Jüngsten mit ganz besonderem Applaus bedacht, das Instrument ist ja nicht einfach zu spielen. Mutig präsentierten sich dabei Emilia Dreer und Philip Hergenreider bereits als versierte Solisten, begleitet von Violinlehrerin Marta Zsiros. Bei den älteren Mädchen war dann schön zu erkennen, welche Fortschritte mit fleißigem Üben erzielt werden können.

Gleich elf Trommler sorgten für bebenden Beat im Kurtheater

Ebenso viel Beifall erhielt Fabian Epple für seine Einlage am Xylophon. Musik-Lehrer Patrick Henrichs präsentierte dagegen seine schon fortgeschrittenen Trompeter Franziska Horn und Moritz Seitz. Buben zur Musik zu bringen, ist im Allgemeinen nicht so einfach wie bei den Mädchen.

Anders dagegen offensichtlich, wenn es um das Schlagzeug geht. Hier standen gleich elf Trommler mit Lehrer Max Greifenhagen auf der Bühne und ließen das Kurtheater erbeben.

Viel Beifall erspielte sich Philip Hergenreider als Solist mit der Violine. Foto: Helmut Bader