Feldweg zum Renazé-Ring: Autos dürfen hier bald nicht mehr fahren

Im Kirchheimer Neubaugebiet am Renazé-Ring wird aktuell viel gebaut. Bauherren nutzen vermehrt den Feldweg von der Haselbacher Straße aus, um zu ihren Bauplätzen zu kommen – was die Anwohner im Gebiet „Von Hürnheim“ und am Angerfeld weniger freut, vor allem wegen des aufgewirbelten Staubs. Der Kirchheimer Marktrat hat sich deshalb einstimmig dazu entschlossen, ab der Wiese hinter der Schule eine Durchfahrbeschränkung für Pkw und Motorräder zu erlassen; landwirtschaftlicher Verkehr bleibt weiterhin frei.

Keine Zustimmung hingegen gab es für die Bauvoranfrage für sechs Reihenhäuser im südlichen Teil des Baugebiets am Renazé-Ring. Dort sind laut Bebauungsplan Einfamilienhäuser geplant. Ein Grundstücksbesitzer wollte dort nun ein Einfamilienhaus sowie sechs Reihenhäuser errichten – und erntete dafür Kopfschütteln. Zugestimmt wurde nur dem Einfamilienhaus, die Reihenhäuser wurden einstimmig abgelehnt.