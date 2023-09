Nahe Neuschwanstein: Dieses Allgäuer Traumschloss steht zum Verkauf

Plus Seit 2012 ist Elisabeth von Elmenau die Eigentümerin des Gebäudes zu Füßen von Neuschwanstein. Mit Blick auf die Masse an Touristen spricht Sie von "Chaos".

Es ist eine exklusive Bleibe mit wechselvoller Geschichte zu Füßen von Neuschwanstein: Schloss Bullachberg. Ein namhaftes Unternehmen wie der Sportwagenhersteller Porsche durfte das Gebäude auf einer Anhöhe bei Schwangau (Kreis Ostallgäu) schon sein Eigen nennen.

Seit 2012 ist Elisabeth von Elmenau dort Schlossherrin. Doch bald könnte die Immobilie, die 1904 entstand, einen neuen Eigentümer haben: Denn von Elmenau will sich von dem Bauwerk trennen, hat sie im Gespräch mit unserer Redaktion angekündigt. Der Kaufpreis ist noch nicht bekannt.