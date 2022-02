Mindelheim

17:00 Uhr

Der Fasching findet in Mindelheim trotzdem statt

Plus Am Gumpigen überrascht der Durahaufa erst die Mindelheimer Grundschule und knöpft danach dem Bürgermeister zusammen mit der Mindelonia den Rathausschlüssel ab.

Von Dominik Bunk und Franz Issing

Es fühlt sich nach Frühling an, am Gumpigen Donnerstag in Mindelheim. Sonnenschein, Temperatur im zweistelligen Bereich und – lauter Applaus und Schlachtrufe auf dem Marienplatz? „Dur und Dur“ rufen zwei Verkleidete, als sie Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter kurz nach elf Uhr den Rathausschlüssel abknöpfen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .