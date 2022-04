19-Jähriger überschlägt sich mit seinem Auto bei Nassenbeuren

Bei einem Unfall am Dienstag hatte der junge Fahrer Glück im Unglück.

Ein 19-jähriger Autofahrer war am Dienstag mit seinem Auto auf der Bundesstraße 16 in Richtung Mindelheim unterwegs. Laut Polizei verlor er in einer lang gezogenen Rechtskurve auf Höhe Nassenbeuren aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen. Das Auto kam nach rechts ins Bankett ab und überschlug sich auf dem angrenzenden Feld mehrfach.

Die Feuerwehr aus Nassenbeuren sicherte die Unfallstelle ab

Der Fahrer hatte Glück und kam mit leichteren Blessuren ins Krankenhaus. An seinem Auto entstand ein Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro, heißt es im Polizeibericht. Die Freiwillige Feuerwehr Nassenbeuren war mit 15 Einsatzkräften vor Ort.