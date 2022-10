Nassenbeuren

12:00 Uhr

Das Viertel der Schwarzbauten in Nassenbeuren - und seine Folgen

Plus In den 70er Jahren haben sich Bauherren nicht an den Bebauungsplan gehalten. Abreißen kann man die Häuser aber auch nicht mehr. Was nun? So reagiert die Stadt.

Von Johann Stoll

Was tun, wenn Bauherren sich offenbar reihenweise nicht an Vorgaben im Bebauungsplan gehalten haben und das erst Jahrzehnte später auffällt? Die Stadt Mindelheim hat sich nun zu einem ungewöhnlichen Schritt entschlossen. Auf seiner jüngsten Sitzung hatte es der Stadtrat mit einem Fall zu tun, wie es selbst altgediente Kommunalpolitiker noch nicht erlebt haben.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

