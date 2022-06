Nassenbeuren

vor 16 Min.

Die erste Hürde des neuen von Frundsberg ist genommen

Hoch zu Ross, aber noch in zivil: So bereitet sich Wolfgang Streitel auf seinen ersten großen Auftritt als Georg von Frundsberg vor.

Plus Der neue Georg von Frundsberg, Wolfgang Streitel, kann inzwischen so gut reiten, „dass ich sicher auf einem Pferd sitzen kann“. In einer Woche wird es ernst.

Von Johann Stoll

Sie haben lange hin und her überlegt, damals im August und September 2018, als eine Delegation des Frundsberg Festrings das erste Mal vorgefühlt hatte, ob sie nicht die Nachfolge von Gitte und Hannes Weber antreten wollen. Regina und Wolfgang Streitel, 45 und 46 Jahre jung, haben sich Rat geholt, und am Ende Ja zu ihrer Rolle als neues Frundsbergpaar von Mindelheim gesagt. Ihnen ist nur zu bewusst, dass diese Aufgabe zwar eine große Ehre ist, dass sie aber auch vollen Einsatz erfordert, nicht nur während der zwei Festwochen. Das fängt schon beim Reitunterricht an.

