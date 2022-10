Ein Nassenbeurer Verein mit Tradition und große Touren

Plus Der Radfahrverein Nassenbeuren feiert 100. Geburtstag – doch der Nachwuchs fehlt.

Fahrradfahren vereint vieles in sich. Die Landschaft frei und ohne Motorengeräusche genießen, mit eigener Körperkraft relativ weite Distanzen zurücklegen können – und das mit einem gesunden Trainingseffekt. Früher ging es den meisten Menschen aber nicht darum. Sie hatten, gerade in ländlichen Gegenden, oft einfach nichts anderes als ein Fahrrad. Trotzdem haben sich einige Nassenbeurer, die Fahrten mit dem Zweirad schon damals sehr genossen, 1922 um den allerersten Vorsitzenden Clemens Miller zusammengeschlossen und den Radfahrverein gegründet.