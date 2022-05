Nassenbeuren

09:06 Uhr

Ein Preis für Autor Helmut Spanner aus Nassenbeuren

Plus Für sein Lebenswerk als Bilderbuchautor wird Helmut Spanner in Mainz geehrt. Was die Arbeit des Unterallgäuers so besonders macht.

Der überwiegend in Nassenbeuren, aber auch in München lebende Bilderbuchautor Helmut Spanner erhält für sein Lebenswerk die Auszeichnung „Der Goldene Pinsel“. Dieser Preis der Universität Mainz wird am heutigen Mittwoch in Mainz verliehen. Das Pappbilderbuch als Einstieg in die Welt der Bücher: Mit Helmut Spanners Büchern beginnen Kleinkinder ab einem Jahr zu „lesen“. Seit über 45 Jahren unterstützt sie der Bilderbuchautor mit seinen Bestsellern wie „Meine ersten Sachen“, „Erste Bilder – Erste Wörter“ und „Ich bin die kleine Katze“.

