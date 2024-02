Nassenbeuren

Nassenbeuren bekommt endlich einen beschrankten Bahnübergang

Plus Bei der Bürgerversammlung hatte Mindelheims Bürgermeister Stephan Winter gute Nachrichten für die Bürgerinnen und Bürger in Nassenbeuren. Das waren die Themen.

Von Wilhelm Unfried

Wenn die Dauer einer Aussprache bei einer Bürgerversammlung ein Gradmesser für die Zufriedenheit der Bürger ist, dann müssen die Nassenbeurer mit der Stadtpolitik sehr zufrieden sein. Schon nach einer halben Stunde war bei der Bürgerversammlung alles vorbei. Zuvor hatte Stephan Winter den Ortsteilbewohnern Hoffnung gemacht, dass in den nächsten drei Jahren endlich ein beschrankter Bahnübergang an der Straße zur B 16 gebaut werden soll.

Die Planungen für den Bahnübergang in Nassenbeuren sollen 2025 vorliegen

Bürgermeister Winter informierte zunächst mit einer PowerPoint-Präsentation über das Stadtgeschehen. Dann wandte er sich den wichtigsten Themen des Ortsteiles zu. Nach vielen Gesprächen mit der Bahn habe man diese von der Notwendigkeit eines beschrankten Bahnüberganges an der Straße zur B 16 überzeugen können. Nun laufe das Planungsverfahren an. Mittlerweile habe man ein Planungsbüro beauftragt. So ein Projekt brauche bei der Umsetzung Zeit, so der Bürgermeister. Die Planungen müssten 2025 vorliegen, dann könne das Vorhaben bis 2027 realisiert werden.

