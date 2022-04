Endlich wird es im Unterallgäu wieder richtig Mai

In den Dörfern steigt nach der Corona-Zwangspause die Vorfreude auf einen schön geschmückten Maibaum – zum Beispiel in Nassenbeuren.

Dieses verflixte Corona. Zwei Jahre lang hat es das Zusammenleben immens beeinträchtigt. Davon war in besonderer Weise auch das Vereinsleben betroffen. Musikanten mussten notgedrungen ihre Trompeten, Klarinetten, Tuben, Posaunen und Schlagzeuge beiseitelegen, weil Musikproben und Auftritte nicht mehr möglich waren. Und nicht einmal der Stolz jedes Dorfes ragte mehr in den Himmel. In den meisten Orten im Unterallgäu gab es zwei Jahre lang keinen Maibaum. Heuer soll nun alles anders werden. Es gibt ermutigende Anzeichen, dass es auch so kommt.

In Nassenbeuren ist das zum Beispiel so. Dort kümmert sich seit 40 Jahren der Krieger-, Soldaten und Kameradschaftsverein ums Schmücken und Aufstellen des Maibaums. Davor haben sich die Nassenbeurer Vereine abgewechselt. Der Vorsitzende Stephan Fischer sagt: „Das ist irgendwann an unserem Verein hängen geblieben.“

In Nassenbeuren gibt es nach zwei Jahren Pause einen Neustart

Nach zwei Jahren Zwangspause kommt es nun auch in Nassenbeuren zu einem Neustart mit Maibaum. Fischer hat deshalb für vorigen Dienstagabend die Nassenbeurer Bevölkerung dazu aufgerufen, sich in der Halle von Bernhard Graf einzufinden. Und siehe da: Es kamen gut 20 Frauen und Männer, die fleißig angepackt haben. Das Gros stellten die Frauen, aber auch ein paar Männer haben „mitgezwickt“ am Tannengrün, das hierzulande jeder nur „Daas“ nennt. Aufgabe war, die Girlanden für den Maibaum zu binden. Die Aktiven waren so fleißig, dass sie noch am selben Abend mit ihrer Arbeit fertig geworden sind.

Dabei ist es völlig gleichgültig, ob jemand zu den aktuell 79 Mitgliedern des Krieger-, Soldaten- und Kameradschaftsvereins zählt. Beim Maibaumschmücken und -aufstellen sind alle willkommen und es helfen viele mit. „Das ist ein Projekt der Dorfgemeinschaft“, sagt Fischer. Helfen darf jeder, nur die Organisation übernimmt der Verein.

In Nassenbeuren helfen Gartenexpertinnen mit

In Nassenbeuren haben sie freilich das Glück, einige versierte Gartenexpertinnen an der Hand zu haben. Federführend sind die Mitarbeiterinnen von Blumen Birkle, erzählt Stephan Fischer weiter. Auch Sängerinnen aus dem Kirchenchor machen mit. Für sie ist es eine Selbstverständlichkeit, für einen prächtigen Maibaum zu sorgen. Die Sinnbilder sind vor einigen Jahren neu bemalt worden. Sie liegen bisher in einem privaten Stadel zwischengelagert. Künftig werden sie ihren Ehrenplatz in der neuen Fundushalle Nassenbeuren finden, die heuer noch eingeweiht werden soll.

Beim Maibaumwettbewerb von Mindelheimer und Memminger Zeitung sowie der Memminger Brauerei machen die Nassenbeurer seit vielen Jahren mit. Auch für diesmal haben sie sich bereits angemeldet. Für ganz oben wird es aber wieder nicht reichen, weiß der Vorsitzende, kann damit aber gut leben. Denn er kennt den Grund: Weil es kein eigenes Maibaumfest gibt, fehlen entscheidende Punkte.

Der Maibaum kommt aus dem Mindelheimer Wald

Der Maibaum in Nassenbeuren kommt traditionell aus dem Stadtwald Mindelheims. Zusammen mit dem Förster ist das Exemplar für heuer bereits ausgesucht worden. Gefällt wird die Fichte aber erst am Samstag, 30. April, morgens um 8.30 Uhr. Das ist der Tag, an dem der Baum dann auch aufgestellt wird. Tagsüber bekommt der Baum seine Schnitzereien.

Zu sehen sein wird das Wappen von Nassenbeuren, die Jahreszahl und Ornamente. Maibaumtafeln, Zaun, Kanthölzer zum Aufbocken, Werkzeug und die eingebundenen Sachen werden zum Dorfplatz gebracht. Nachmittags um 16.30 Uhr kommt dann der Kran von der Firma Mayer aus Apfeltrach. Mit dabei: jede Menge interessierte Zuseher. Fahrer Bernhard Degle richtet dann den Maibaum auf. Davor wird der Baum noch gewaschen, damit er nicht braun wird. Zu guter Letzt richten die Helfer den Baum mit Holzkeilen gerade aus, dann wird er fest verkeilt, dass er auch einem Sturm standhalten kann.

Spätes Fällen schützt vor der hohen Auslöse

Der Grund, warum der Baum so spät erst gefällt wird, ist ein ganz pragmatischer. „So kann er uns nicht verloren gehen“, sagt der Vorsitzende. Denn wem der Maibaum von einem anderen Verein verzogen wird, der muss eine ordentliche Auslöse in Form von Getränken bezahlen. Und diese Blamage wollen sie in Nassenbeuren unbedingt vermeiden. Die Spielregeln rund ums Aufstellen von Maibäumen sind auch nach zwei Jahren Pause nicht vergessen.

Nach getaner Arbeit sitzt man noch bei einer Brotzeit beieinander und freut sich am Ergebnis. Das ist Stephan Fischer besonders wichtig: die Dorfgemeinschaft pflegen mit guten Gesprächen. Groß gefeiert wird dann an Pfingsten. Da findet traditionell in Nassenbeuren das Dorffest statt – selbstverständlich rund um den Maibaum.

Maibaumwettbewerb Nach zweijähriger Corona-Pause findet wieder der traditionelle Maibaumwettbewerb statt. Wer mitmachen will, kann sich noch bis Dienstag, 26. April, bewerben.