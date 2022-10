Hoher Schaden durch Vandalismus an Nassenbeurer Kiesweiher

Ein Radlader wurde beschädigt, zudem hat jemand versucht, an der Zufahrt zu dem Kiesweiher bei Nassenbeuren ein Feuer zu legen.

An einem Kiesweiher westlich von Nassenbeuren wurde ein Radlader massiv beschädigt. Die Polizei spricht von einem Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro. Der Vorfall ereignete sich zwischen dem 26. September und dem 15. Oktober. Zudem wurde im Zufahrtsbereich versucht, einen Benzinkanister und ein kleines Ölfass in Brand zu setzen. Die Polizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 08261/76850. (mz)