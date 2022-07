Nassenbeuren

In Nassenbeuren gibt es nicht alle Bauplätze auf einmal

In Nassenbeuren werden vorerst nur 18 der insgesamt 29 Bauplätze erschlossen.

Plus In Nassenbeuren sollen vorerst nur 18 der insgesamt 29 Bauplätze vergeben werden. Was die Stadträte Fritz Birkle und Wolfgang Streitel damit bezwecken wollen.

Von Johann Stoll

Je konkreter das neue Baugebiet in Nassenbeuren Gestalt annimmt, desto mehr beschleichen die Stadträte Fritz Birkle und Wolfgang Streitel Zweifel, ob der eingeschlagene Weg wirklich der beste ist. Eigentlich sollte es zwei Bauabschnitte geben, die allerdings zusammen erschlossen werden sollten: den ersten für 18 Bauplätze, den zweiten für elf. Jetzt steigt der Stadtrat auf die Bremse – auf Initiative von Streitel und Birkle.

