Neues Wohnen in der alten Grundschule in Nassenbeuren

Plus Das unter Denkmalschutz stehende Haus in Nassenbeuren wird saniert. Das ist geplant.

Die alte Schule in Nassenbeuren soll saniert werden und künftig Platz für sieben Wohnungen bieten. Der Umwelt-, Verkehrs- und Bauausschuss der Kreisstadt Mindelheim gab grünes Licht für das Vorhaben. Der Bauerngarten im Süden des Gebäudes, das unter Denkmalschutz steht, bleibt erhalten.