Pferd in Nassenbeuren angeschossen: Staatsanwalt ermittelt

Plus Ein Pferd ist auf der Koppel bei Nassenbeuren durch einen Schuss im Bauchbereich verletzt worden. Der Fall hat für die Ermittler allerdings einen Haken.

Von Johann Stoll

Der Vorfall hat sich offenbar bereits am 5. Dezember 2022 auf einer Wiese bei Nassenbeuren ereignet. Ein Pferd war offenbar auf der Koppel durch einen Schuss verletzt worden. Die Besitzerin des Pferdes schaltete aber erst am 10. Januar 2023, also fast vier Wochen später, die Polizei ein. Das teilte auf Anfrage der Sprecher des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West, Dominic Geißler, mit. Telefonisch berichtete die Frau, dass die 25 Jahre alte Stute mit fünf weiteren Rössern auf der Koppel stand. Weil sich das Tier seltsam verhalten hatte, sah sie sich das Tier näher an und stellte eine Verletzung am Bauchbereich fest.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

