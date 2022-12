Nassenbeuren

vor 19 Min.

Sollen Ärzte bei der Vergabe von Bauplätzen bevorzugt werden?

Bauwillige können sich noch bis zum 17. Februar um einen der 29 Bauplätze in Nassenbeuren bewerben.

Plus Manfred Schuster stößt eine Debatte an, wie mehr Mediziner nach Mindelheim gelockt werden könnten. Wer in Nassenbeuren bauen möchte, kann sich jetzt bewerben.

Von Johann Stoll

Immer wenn in den vergangenen Jahren irgendwo ein Baugebiet ausgewiesen wurde, überstieg die Nachfrage bei Weitem das Angebot. Das war auch bei den 13 Bauplätzen im neuen Baugebiet von Oberauerbach der Fall. Dort interessierten sich zweimal so viele Bauwillige wie Plätze vorhanden waren, wie Ronny Herold von der Stadtverwaltung vor dem Stadtrat berichtete. Ähnlich dürfte es in Nassenbeuren laufen, wo 29 Bauplätze geschaffen werden.

