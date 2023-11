Transporter rammt einen Zug bei Nassenbeuren

Beim Zusammenstoß in Nassenbeuren wird ein Autofahrer verletzt. Zugpassagiere machen sich zu Fuß auf den Weg nach Mindelheim.

Der Transporter eines Paketdienstfahrers hat am Freitagmorgen bei Nassenbeuren einen Zug gerammt, der in Richtung Mindelheim unterwegs war. Am Ortseingang von Nassenbeuren fuhr der Transporter an einem unbeschrankten Bahnübergang seitlich in den Zug. Der genaue Unfallhergang ist noch unklar. Am Sprinter und am Zug entstand beträchtlicher Sachschaden. Der Fahrer wurde offenbar nur leicht verletzt. Personen aus dem Zug machten sich teils zu Fuß in Richtung Mindelheim auf den Weg, um pünktlich zur Arbeit zu kommen. Zur Rettung und Bergung war die Zufahrt nach Nassenbeuren gesperrt. Neben, Polizei, Bundespolizei, Rettungsdienst und Notarzt waren die Feuerwehren Nassenbeuren und Mindelheim im Einsatz. (mz)