Vorfahrt missachtet: Autos stoßen in Nassenbeuren zusammen

Eine 28-Jährige hat in Nassenbeuren einem 50-Jährigen die Vorfahrt genommen. Dieser krachte in die Beifahrerseite ihres Autos.

An der Kreuzung Hauptstraße/Hohlweg in Nassenbeuren hat eine 28-Jährige einem 50-Jährigen am Samstag die Vorfahrt genommen. Laut Polizei war die 28-Jährige auf der Hauptstraße unterwegs, als von rechts aus dem Hohlweg ein 50-Jähriger in die Kreuzung fuhr. Da dort rechts vor links gilt, hätte er Vorfahrt gehabt. Die Frau versuchte laut Polizei zwar noch, dem Mann auszuweichen, dieser stieß mit seinem Auto jedoch trotzdem frontal in die Beifahrerseite ihres Wagens. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 4000 Euro. Verletzt wurde niemand. (mz)