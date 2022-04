Wenn sich Landwirte die Kettensäge schnappen

45 Landwirtschafts-Azubis treten beim Forstlichen Wettbewerb in Nassenbeuren an. Das sagen sie zum untypischen Arbeitstag.

Unisono heulen Zweitaktmotoren hinter dem Landgasthof Nassenbeuren auf. Zahlreiche junge Menschen in auffällig orangefarbener Schutzkleidung stehen in einer Reihe an, um zu zeigen, was sie alles mit ihrer Kettensäge können. Hintergrund ist der Forstliche Wettbewerb, bei dem sich angehende Landwirtinnen und Landwirte gegenseitig mit ihrem Forstwirtschaftskönnen messen.

„Theoretisch macht es schon Spaß“, erzählt Angelina Lochbrunner. Zwar zieht die angehende Landwirtin die alltägliche Arbeit in ihrem Hofbetrieb der Forstwirtschaft vor, aber sie freut sich, auch mal die anderen Azubis in ihrem Beruf zu treffen. Und das sind einige.

Auch rückenschonendes Arbeiten spielt beim Forstlichen Wettbewerb in Nassenbeuren eine Rolle

45 Jugendliche aus dem Unterallgäu, Memmingen, dem Raum Günzburg und Neu-Ulm, darunter elf Frauen, nahmen dieses Jahr am Forstlichen Wettbewerb teil. An vier Stationen werden Zeiten gemessen und die Qualität der Arbeit wird gewertet. Bei drei davon geht es um das genaue und sichere Schneiden mit der Motorsäge. Bei einer um das rückenschonende Pflanzen von neuen Baumsetzlingen, wie Stefan Friedrich vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim erklärt.

Manuel Mussack aus Stockheim findet den Tag wie seine Kollegin super, da sich die Landwirtschafts-Azubis kennenlernen können. Es bringe ihm aber auch für seinen Betrieb viel. „Da haben wir viel Holz“, sagt er. Und gerade die Abwechslung mache seinen Beruf aus. „Das ist das Schöne, dass man viel von allem machen kann.“

Manche der angehenden Landwirte haben in ihrem Alltag eher wenig mit dem Wald zu tun

Doch einige Azubis haben in ihrem Alltag wenig mit dem Wald zu tun, wie Lucas Golla. „Wir haben wenig Wald. Das läuft so nebenbei“, sagt der Zaisertshofener. Es bringe nicht viel Geld, „dafür aber eine warme Bude“. Trotzdem lernt er viel Neues. Er hat beispielsweise noch nie zuvor gepflanzt, wie er sagt. Auch die Kettensäge braucht er im Alltag eher selten. Wenn aber doch, sägt er damit künftig genauer, ist er sich sicher. Er will später aber auch nicht in den Forst, sondern in den Stall. „Ohne Kühe kann ich nicht leben“, sagt er lachend. Auch Johannes Riedele hat in seinem Berufsalltag immer weniger mit dem Wald zu tun. „Wenn der Betrieb größer wird, rückt das in den Hintergrund“, sagt der Lauchdorfer. Denn dann steigt das Arbeitspensum im Stall und auf den Feldern.

Das wichtigste ist für AELF-Bereichsleiter Friedrich aber, „dass sie einen sicheren Umgang beweisen“. Roland Lembach von der Mindelheimer Forstbetriebsgemeinschaft überprüft eine Gruppe beim Sägen. Er kann schon positive Neuigkeiten verkünden: „Bisher gibt es keinen Verstoß gegen die Arbeitssicherheit.“

... sondern auch, wie man Baumsetzlinge in die Erde bringt. Foto: Dominik Bunk

Beim Pflanzen steht vor allem die Ergonomie im Vordergrund, erklärt Patrick Strobel, der normalerweise Revierleiter in Ottobeuren ist. Auch wichtig ist aber, dass die Baumsetzlinge gerade in einer Reihe eingepflanzt werden und dass die Erde zuvor gelockert wird. Auch wenn im Wettbewerb gemessen wird, wie lange die Teilnehmerinnen und Teilnehmer dafür brauchen, sagt er: „Die Zeit ist nicht entscheidend, sondern die Qualität.“