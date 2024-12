Zwei Verletzte und 45.000 Euro Schaden bei Verkehrsunfall

Ein 86-jähriger Autofahrer hat am Dienstag an der Kreuzung der B16 und der Hauptstraße in Nassenbeuren die Vorfahrt einer Autofahrerin missachtet, die auf der B16 in Richtung Hausen unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem beide Beteiligten leicht verletzt wurden, sodass sie ins Krankenhaus eingeliefert wurden. Laut Polizei entstand an den beiden Fahrzeugen Totalschaden in Höhe von insgesamt 45.000 Euro. (mz)

