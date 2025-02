Filiale der Metzgerei Natterer in der Mindelheimer Altstadt bleibt geschlossen

Bereits seit dem Sommer vergangenen Jahres ist die Fililale der Metzgerei Natterer in der Mindelheimer Maximilianstraße „vorübergehend geschlossen“. Wegen Personalmangels konnte der Betrieb dort nicht aufrechterhalten werden, so Geschäftsführer Manfred Schmid im Juli im Gespräch mit der MZ. An dem Engpass beim Personal habe sich seitdem wenig geändert, sagte jetzt sein Bruder Günter Schmid auf Nachfrage der Redaktion. Deshalb werde die Filiale vorerst auch weiter geschlossen bleiben.

Personalnot bei der Metzgerei Natterer in Mindelheim

Vor der Schließung waren mehrere Personen in Rente gegangen, andere haben gekündigt, so Manfred Schmid im Sommer. Das übrige Personal arbeitet seitdem in der Hauptfiliale in der Kaufbeurer Straße. Doch auch dort sei die Personaldecke mittlerweile schon manchmal dünn, so Günter Schmid gegenüber der MZ. Gebraucht werden nicht nur Fachkräfte, sondern auch Quereinsteiger, die zum Beispiel Erfahrungen aus der Gastronomie mitbringen.