Wann Vogelhäuschen zur Gefahr für Vögel werden

Plus Eine Fütterung ist für viele heimische Vögel im Winter lebensnotwendig. Aber sie muss richtig gemacht werden.

Oft sind Vogelhäuschen schön anzusehen und zieren aufwendig gestaltet manchen Garten, hygienisch aber sind sie nicht. Peter Griegel vom Landesbund für Vogelschutz (LBV) geht sogar soweit, sie in manchen Fällen tödlich zu nennen.