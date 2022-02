Aufwind für die Kiebitze im Wertachtal

Plus Vogelschützer, Landwirte und Landschaftspflegeverbände helfen Hand in Hand beim Artenschutz und kehren den Abwärtstrend der Wiesenbrüter um.

Recht vorwitzig, fast frech sehen sie aus. Die Kiebitze mit ihrem aufstellbaren Schopf und dem metallisch glänzenden Federkleid. Doch lange Zeit ging es dem gefiederten Gesellen nicht gut. Der Mensch hat ihren Lebensraum dramatisch schrumpfen lassen. 2015 wurde der Wiesenbrüter auf die Rote Liste der gefährdeten Vogelarten gesetzt. Seit einigen Jahren geht es mit der Kiebitz-Population im Ostallgäu aber dank des Einsatzes leidenschaftlicher Vogelkundler wieder bergauf.