Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Mindelheimer Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Mindelheim
Icon Pfeil nach unten

Neu in Bad Wörishofen: Ohne Suche nach Parkplatz bequem zum Festival der Nationen

Bad Wörishofen

Neu: Ohne Parkplatzsuche bequem zum Festival der Nationen

Wenn die Klassik-Weltstars nach Bad Wörishofen kommen, wird es voll in der Stadt. Diesmal gibt es aber zwei kostenlose Angebote, die Stress vermeiden sollen.
Von Markus Heinrich
    • |
    • |
    • |
    In Bad Wörishofen hat das Festival der Nationen begonnen.
    In Bad Wörishofen hat das Festival der Nationen begonnen. Foto: Bernd Feil

    Damit die Besucherinnen und Besucher des Festivals der Nationen entspannt und ohne Parkplatzsuche zu den Konzerten gelangen, richtet der Veranstalter gemeinsam mit den Stadtwerken Bad Wörishofen einen kostenlosen Bus-Shuttle ein.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden