Bad Wörishofen

10:58 Uhr

Das Rennen um Bad Wörishofens neue Bauplätze ist eröffnet

Plus Es gibt nach langer Zeit wieder ein Baugebiet der Stadt Bad Wörishofen. Auch der Quadratmeterpreis steht jetzt fest. Es gelten neue Regeln - und eine neue Frist.

Von Markus Heinrich

Bad Wörishofen gehört zu den begehrtesten Wohnorten im Allgäu. Die größte Stadt im Unterallgäu wächst seit Jahren enorm - doch Bauplätze waren zuletzt Mangelware. Die Stadt selbst hatte keine freien Grundstücke mehr, dafür wurde die Liste der Interessentinnen und Interessenten immer länger. Der Stadtrat hat jetzt den Weg zu neuem Baugrund freigemacht. Nun ist auch klar, wie teuer die neuen Bauplätze werden - und welche neuen Regeln bei der Vergabe gelten.

Das neue Baugebiet wird das größte seit langer Zeit in Bad Wörishofen - und es hatte auch die größten Probleme im Vorfeld verursacht. Viele Bürger fühlten sich durch die Pläne der Stadt verunsichert, es gab Proteste gegen das Vorhaben. Auch planerisch war es eine Herausforderung, zum Beispiel war die Frage um die Zufahrt in das Baugebiet lange umstritten. Schließlich machte auch noch das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig den Wörishofern - und allen anderen Gemeinden - einen Strich durch bereits fertige Pläne. In einem wegweisenden Urteil hieß es, dass Freiflächen außerhalb des Siedlungsbereichs einer Gemeinde nicht im beschleunigten Verfahren nach Paragraf 13b des Baugesetzbuches überplant werden dürfen. Genau das hatte Bad Wörishofen aber getan. Bei dem Verfahren wird auf eine Umweltprüfung verzichtet. Das musste für das Baugebiet Kreuzbreiten II in Dorschhausen dann nachgeholt werden. Nun war auch noch die Anpassung des Einheimischenmodells nötig, mit dem die Stadt Bad Wörishofen sicherstellen will, dass Bauplätze aus städtischer Hand zuerst Einheimischen zugute kommen, vor allem jenen, die noch kein Wohneigentum besitzen, dafür aber in der Stadt leben, arbeiten und hier Kinder großziehen.

