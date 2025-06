Neue Brücke bei der Therme: Droht jetzt mehr Lkw-Verkehr?

Breiten Raum in der jüngsten Sitzung des Bauausschusses des Kneippstädter Stadtrates nahmen die Themen Ortsrecht und Ortsgestaltungssatzung ein. Es geht darum, was künftig baulich noch erlaubt ist – und was nicht; Schottergärten zum Beispiel. Diskussionen löste die gerade eröffnete neue Brücke über den Wörthbach bei der Therme aus. Droht nun verstärkter Lkw-Verkehr im Gärtnerweg?

Helmut Bader Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Therme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wörthbach Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis