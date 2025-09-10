Verstärkung für das Seelsorge-Team in Mindelheim

Das Seelsorge-Team der Pfarreiengemeinschaft (PG) Mindelheim ist wieder komplett. Für Kaplan Jürgen Massinger, der zum 1. September in die Pfarrei St. Peter und Paul in Pöttmes wechselte, zog Kaplan Markus Kraus ins Pfarrhaus ein.

Markus Kraus wurde 1987 in Kaufbeuren geboren und wuchs in Friesenried auf. Nach dem Besuch der Mittelschule absolvierte er eine Lehre als Logistiker bei einer Spedition in Oberbeuren. Während seines Arbeitslebens beschäftigte ihn immer wieder die Frage „Gibt es nichts Wichtigeres, für das es sich zu leben lohnt?“. Er folgte dem Ruf von oben und trat in das Bildungs-Seminar St. Matthias in Wolfratshausen ein, wo er nochmals fünf Jahre die Schulbank drückte, um das Abitur nachzuholen.

Danach studierte er in Augsburg und Salzburg Theologie und Philosophie. Am 26. Juni 2022 weihte Bischof Bertram Meier ihn im Augsburger Dom zum Priester. Der spät berufene Seelsorger arbeitete zunächst drei Jahre in der PG Gundelfingen und wechselte zum jetzt nach St. Stephan in Mindelheim. „Im Glauben vereint und in der Hoffnung von Gott gestärkt“ ist die Devise des neuen Kaplans, der gerne joggt, Volleyball spielt, und auf Inline-Skatern unterwegs ist.

Von der Diözese wird ein weiterer Geistlicher in die Pfarreiengemeinschaft Mindelheim geschickt. Als Nachfolger von Pater Madamana Roy wird in Kürze der indische Priester Alex Josemon sein Amt antreten.