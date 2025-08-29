Für Pakete, Briefe und Co.: Neue Poststation in Breitenbrunn

Breitenbrunn hat jetzt eine Poststation: Sie wurde am Kirchplatz aufgestellt. Dort kann man beispielsweise Pakete aufgeben und abholen, Briefmarken kaufen und Briefe abgeben. „Die Station ist sicherlich eine Bereicherung im ländlichen Bereich und spart so manche Fahrt nach Pfaffenhausen“, findet Bürgermeister Jürgen Tempel, der hofft, dass das neue Angebot gut angenommen wird. (mz)
Breitenbrunn
