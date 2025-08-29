Icon Menü
Neue Packstation in Breitenbrunn für Pakete, Briefe und Co.

Breitenbrunn

Für Pakete, Briefe und Co.: Neue Poststation in Breitenbrunn

In Breitenbrunn hat eine Packstation eröffnet. Dort kann man aber nicht nur Pakete hinbringen und abholen, es gibt auch weitere Funktionen.
    In Breitenbrunn gibt es jetzt eine Poststation.
    In Breitenbrunn gibt es jetzt eine Poststation. Foto: Jürgen Tempel

    Breitenbrunn hat jetzt eine Poststation: Sie wurde am Kirchplatz aufgestellt. Dort kann man beispielsweise Pakete aufgeben und abholen, Briefmarken kaufen und Briefe abgeben. „Die Station ist sicherlich eine Bereicherung im ländlichen Bereich und spart so manche Fahrt nach Pfaffenhausen“, findet Bürgermeister Jürgen Tempel, der hofft, dass das neue Angebot gut angenommen wird. (mz)

