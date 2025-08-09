Icon Menü
Neue Pfadfindergruppe in Bad Wörishofen: Abenteuer, Freundschaft und Natur erleben

Bad Wörishofen

Abenteuer und Freundschaft im Fokus: Neue Pfadfindergruppe bringt Leben in einen „versunkenen“ Ort

In Bad Wörishofen entsteht eine neue Pfadfindergruppe, jetzt ist klar, wann es losgeht. Der Ort des Geschehens steht seit 15 Jahren leer.
Von Karin Donath
    Pfadfinder Matthias Weber (rechts) mit seinem Helfer Michi Müller.
    Pfadfinder Matthias Weber (rechts) mit seinem Helfer Michi Müller. Foto: Karin Donath

    „Pfadfindersein bedeutet in erster Linie Werte wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Freundschaft zu leben und nach außen zu tragen, Werte, die heute wichtiger sind denn je“, davon ist Matthias Weber, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in Bad Wörishofen überzeugt. Kein Wunder also, dass er Bad Wörishofen zu einem Ort mit eigenen Pfadfindern machen will. Gesagt, getan: Am 26. September startet in Bad Wörishofen eine überkonfessionelle christliche Pfadfindergruppe. Dazu wird sogar ein „versunkener“ Ort mit neuem Leben erfüllt.

