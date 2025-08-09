Abenteuer und Freundschaft im Fokus: Neue Pfadfindergruppe bringt Leben in einen „versunkenen“ Ort

„Pfadfindersein bedeutet in erster Linie Werte wie Respekt, Hilfsbereitschaft, Verantwortung und Freundschaft zu leben und nach außen zu tragen, Werte, die heute wichtiger sind denn je“, davon ist Matthias Weber, Pastor der Freien evangelischen Gemeinde in Bad Wörishofen überzeugt. Kein Wunder also, dass er Bad Wörishofen zu einem Ort mit eigenen Pfadfindern machen will. Gesagt, getan: Am 26. September startet in Bad Wörishofen eine überkonfessionelle christliche Pfadfindergruppe. Dazu wird sogar ein „versunkener“ Ort mit neuem Leben erfüllt.
