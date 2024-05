"Schock" in der Oberpfalz: Heiligenfeld Klinik aus Waldmünchen zieht nach Bad Wörishofen

Die Heiligenfeld Kliniken für psychosomatische Erkrankungen wollen offenbar eine Klinik schließen und nach Bad Wörishofen verlagern. Was bisher bekannt ist.

Die Heiligenfeld Kliniken bauen offenbar ihr Engagement in Bad Wörishofen aus. Dafür wird die bestehende Klinik Waldmünchen geschlossen.

Im Landkreis Cham in der Oberpfalz herrscht Betroffenheit. Die Heiligenfeld Klinik in Waldmünchen soll offenbar 2025 geschlossen werden. Das Landratsamt Cham übermittelte unserer Redaktion am Freitag "im Zusammenhang mit dem Bekanntwerden der geplanten Standortverlagerung der Heiligenfeld Klinik von Waldmünchen nach Bad Wörishofen" eine Stellungnahme von Landrat Franz Löffler ( CSU). Der Landrat bedauere "die Verlagerungsentscheidung der Heiligenfeld Klinik von Waldmünchen nach Bad Wörishofen", heißt es in der Mitteilung. „Das Bekanntwerden der Verlagerung ist ein Schock für Waldmünchen. Dass diese Entscheidung sowohl bei der Belegschaft als auch in Waldmünchen selber gewaltige Emotionen weckt, ist nachvollziehbar", schreibt Löffler. "Umso verständlicher ist das, als die Mitarbeitenden des Unternehmens ‚Heiligenfeld Klinik´ über all die Jahre in Waldmünchen beste Behandlung für die Patienten geleistet haben." Löffler betont: "Die Behandlungsqualität war sicher nicht der Grund für diese Entscheidung."

Wo werden die bisherigen Patientinnen und Patienten aus Waldmünchen in Bad Wörishofen behandelt?

Für die Mitarbeitenden und den Standort Waldmünchen sei es jetzt entscheidend, eine gute Nachfolgenutzung aufzuzeigen, möglichst im Gesundheits- oder Pflegebereich. "Die Heiligenfeld GmbH hat mich gebeten, sie in diesem Entwicklungsprozess nach besten Kräften zu unterstützen. Diesem Wunsch komme ich natürlich nach", schreibt Löffler. "Das entbindet die Heiligenfeld GmbH auch in ihrer Eigenschaft als Eigentümerin der Immobilie aber nicht von ihrer Verantwortung für unsere Region.“

Die Heiligenfeld Kliniken selbst haben Anfragen unserer Redaktion bislang nicht beantwortet. Wo in Bad Wörishofen die Patientinnen und Patienten aus Waldmünchen künftig behandelt werden sollen, wurde bislang nicht bekannt. In der Heiligenfeld Klinik Waldmünchen werden derzeit nach Angaben der Klinikbetreiber Erwachsene, Eltern mit ihren Kindern sowie Jugendliche mit psychischen und psychosomatischen Erkrankungen behandelt.

Die Heiligenfeld Klinik in Bad Wörishofen hat ihren Sitz im ehemaligen Kneippianum am Kurpark

Die Heiligenfeld Kliniken haben sich Ende 2022 im ehemaligen Kneippianum am Kurpark von Bad Wörishofen eingerichtet. "Die Klinikgruppe Heiligenfeld plant, den Standort Bad Wörishofen weiter auszubauen", teilte Geschäftsführer Stephan Greb unserer Redaktion bereits im Mai 2023 mit. Im Dezember 2023 gab der Krankenhausausschuss grünes Licht für eine Erweiterung. Die Heiligenfeld Klinik Bad Wörishofen erhielt damals der Mitteilung gemäß 34 Betten zusätzlich. Diese entstünden ebenfalls im ehemaligen Kneippianum.

Die Heiligenfeld Kliniken sind nach eigenen Angaben eine der führenden Klinikgruppen in Deutschland mit dem Schwerpunkt psychosomatische Medizin. "Das Behandlungsspektrum umfasst nahezu den gesamten Bereich psychischer und psychosomatischer Erkrankungen", heißt es in der Eigenbeschreibung. Behandelt werden in Bad Wörishofen unter anderem Depressionen, Angststörungen, posttraumatische Belastungsstörungen und Essstörungen.