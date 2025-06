Eine neue Postfiliale in Derndorf

Der Rückgang der Postfilialen in ländlichen Gebieten ist vor allem eine Folge des Strukturwandels: Wenn Supermärkte oder kleine Geschäfte schließen, fehlen oft geeignete Partner, um neue Filialen zu betreiben. So wurde wegen eines Todesfalls Anfang des Jahres eine Bäckerei in Kirchheim geschlossen – und damit auch die Post. Aber jetzt hat in Derndorf, einem Ortsteil von Kirchheim, eine nagelneue Filiale geöffnet. Eileen Wigrim-Kastner und ihr Mann Johann Kastner betreiben dort eine Landwirtschaft. Sie überlegten, ob sie die Aufgabe übernehmen und sich um Briefe und Pakete kümmern sollten. Doch nur eine Postfiliale zu betreiben, erschien ihnen zu wenig.

Bunte Näharbeiten erweitern das Sortiment in der neuen Postfiliale in Derndorf

Eileen Wigrim-Kastner und ihre Bekannte Bianca Kölling haben vor einiger Zeit gemeinsam einen Nähkurs besucht. Während Kastner bald kaum noch Zeit fand, zu nähen, machte Bianca Kölling ihr Hobby zum Beruf. Sie näht Kinderkleidung, entwirft Kissenbezüge oder fertigt Nackenhörnchen, alles mit fröhlich bunten Motiven. Jetzt beschlossen die beiden Frauen, zusammenzuarbeiten. Bianca Kölling verkauft ihre Ware in der Postfiliale, und dazu gibt es noch Dekoartikel aus der Kirchheimer Gärtnerei Hieber. Rund um die Eröffnung haben Alexander Sticker und Florian Lischka von der Post die Kastners bei der Annahme und Abwicklung von Sendungen unterstützt. An den ersten Tagen herrschte reges Kommen und Gehen in der neuen Postfiliale in der Bergstraße in Derndorf. Geöffnet ist sie Montag, Dienstag und Freitag von 8 bis 12 Uhr, Mittwoch und Donnerstag von 14 Uhr bis 18 Uhr und am Samstag von 9 bis 11 Uhr.