Der Startschuss für den neuen Mindelheimer Bauhof ist gefallen

Mit Begeisterung haben mehrere Mindelheimer Stadträte auf eine Machbarkeitsstudie reagiert, in der es um den bereits seit Längerem geplanten Neubau des städtischen Bauhofs geht. „Besser kann man's kaum machen, wir sind auf dem richtigen Weg“, lautete der Tenor ihrer Wortmeldungen in der jüngsten Stadtratssitzung. Darin erläuterten der Geschäftsführer der KFB Baumanagement GmbH, Robert Rüger, und Planer Karsten Hilbert von ghsw-Architekten, was bislang geplant ist und welche Fragen noch geklärt werden müssen.

Sandra Baumberger Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Mindelheim Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bauhof Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis