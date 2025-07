Neues Präsidium, klare Botschaft: Kneipp-Bund will Kindergesundheit stärken

Christina Haubrich bleibt Präsidentin von Deutschlands größter privater Gesundheitsorganisation, dem Kneipp-Bund in Bad Wörishofen. Sie wurde auf der 22. Bundesversammlung in Erfurt einstimmig wiedergewählt. „Wir sind die Kneipp-Generation 2.0 – mit einem Fuß fest in der Tradition, mit dem anderen auf dem Weg des wissenschaftlichen Fortschritts“, betonte Haubrich. Sie hob hervor, wie wichtig die breite Verankerung des Kneipp-Bundes in der Bevölkerung sei, um die Gesundheitskompetenz nachhaltig zu stärken. Ein zentrales Thema der Versammlung: die Gesundheit von Kindern.

Expertinnen und Experten sprachen sich im begleitenden Symposium dafür aus, Gesundheitsvorsorge bereits im Kindergarten zu verankern. „Resilienz und Gesundheitskompetenz müssen von klein auf gefördert werden – das ist gelebte Zukunftspolitik“, so Thüringens Gesundheitsministerin Katharina Schenk in ihrer Festrede. Sie würdigte die Kneipp-Vereine und die zertifizierten Kitas und Schulen für ihre präventive Arbeit. In Kneipp-Kitas lernen Kinder durch praktische Anwendungen wie Wassertreten, Kneipp-Güsse, Kräuterwissen, gesunde Ernährung, Bewegung und Achtsamkeit frühzeitig, Verantwortung für die eigene Gesundheit zu übernehmen. Auch Schenk berichtete, dass ihre Kinder eine Kneipp-Kita besuchen und das dort Gelernte mit nach Hause bringen.

Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler stellten unter dem Motto „Aus der Forschung in die Praxis“ aktuelle Erkenntnisse aus der Präventionsforschung für Kinder vor. Dr. Heidemarie Haller (Universitätsklinik Essen) zeigte auf, wie sich Kneipp-Initiativen positiv über alle Lebensphasen hinweg auswirken. Ihre Kollegin Andrea Sippel präsentierte ein Projekt, in dem Kinder gemeinsam gesund kochen und als „Kneipp-Kiko-Botschafter“ Multiplikatoren für gesundes Verhalten werden. Dieses Modell könne ideal in die neue Gesundheitsstiftung des Kneipp-Bundes integriert werden, erklärte Prof. Gustav Dobos.

Erste Ergebnisse der Berliner-Kita-Studie liegen vor

Großes Interesse galt neuen Studien zum Kneipp-Konzept bei Kindern. Dr. Miriam Ortiz (Charité Berlin) präsentierte Ergebnisse der vom LGL geförderten Kneipp-Kitastudie in Bayern; Dr. Sarah Blakeslee zeigte Erkenntnisse der Berliner Kita-Studie, die positive Effekte auf Kinder, Eltern und Fachkräfte nachweist.

In der Podiumsdiskussion herrschte Konsens: Früh ansetzende Prävention, wie sie Kneipp-Kitas bieten, fördert nicht nur die körperliche Gesundheit, sondern stärkt auch die psychosoziale Entwicklung und Alltagskompetenz – mit messbaren Effekten bei Kindern, Eltern und Fachpersonal.

Das sind die Neuerungen nach der Wahl

Bei den Wahlen wurden auch Vizepräsident Alexander Krauß (Sachsen) und Schatzmeister Stefan Welzel (Bayern) wurden im Amt bestätigt. Neu ins Präsidium gewählt wurden Gisela Gehrmann (Niedersachsen/Bremen) und Dr. Lutz Ehnert (Hessen). Dr. Hans-Georg Eisenlauer (Baden-Württemberg) wechselt in den internationalen Präsidialrat von Kneipp Worldwide. Madeleine Aimée Broichhausen-Piek (Nordrhein-Westfalen) schied auf eigenen Wunsch aus. (mz)