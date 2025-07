Neues Projekt: So sollen Ausbildungscoaches jungen Menschen helfen

Knapp 30 Prozent der Ausbildungsverträge werden deutschlandweit vorzeitig aufgelöst, davon schließen jedoch nur die Hälfte der Jugendlichen dann eine neue Ausbildung ab. Auch in Memmingen und dem Unterallgäu ist die Zahl relativ hoch. Die Ursachen sind dabei vielfältig und individuell verschieden: Sie reichen von persönlichen Problemen über einen Mangel an Struktur und Belastbarkeit bis hin zu schlechten Noten in der Berufsschule und Sprachdefiziten.

Ein neues Projekt möchte den vorzeitigen Abbruch von Ausbildungsverträgen vermeiden, indem Auszubildende von einem Coach individuell begleitet werden, ergänzend zu den bereits vorhandenen Unterstützungsangeboten. Dabei geben die Freiwilligen Hilfe zur Selbsthilfe, haben ein offenes Ohr und unterstützen bei Herausforderungen in der Berufsschule oder im Ausbildungsbetrieb.

So sollen Auszubildende im Unterallgäu unterstützt werden

Die Freiwilligenagentur Schaffenslust gewinnt und begleitet die Ausbildungscoaches, führt die Tandems zusammen und ist jederzeit Ansprechpartner für Freiwillige, Betriebe und Auszubildende. Dabei stützt sich die Freiwilligenagentur auf jahrzehntelange Erfahrungen im Projekt- und Freiwilligenmanagement allgemein sowie speziell auch auf das Schülerpatenprojekt. Kooperationspartner sind unter anderem die Netzwerke Schule/Wirtschaft, die IHK-Regionalgeschäftsstelle Memmingen und Unterallgäu sowie die Kreishandwerkerschaft Memmingen-Mindelheim und Handwerkskammer Schwaben.

Die Begleitung erfolgt dabei je nach Bedarf und nach zeitlichen Präferenzen der Freiwilligen und wird durchschnittlich alle zwei Wochen oder jede Woche ein bis zwei Stunden in Anspruch nehmen. Zu Beginn wird eine Schnupperphase vereinbart, nach der ohne Angabe von Gründen das Coaching von beiden Seiten beendet werden kann. Die Freiwilligen werden auf ihre Tätigkeit vorbereitet. Wer über Berufserfahrung verfügt und gerne junge Menschen unterstützt, kann sich für erste Informationen unverbindlich melden bei Isabel Mang unter info@fwa-schaffenslust.de oder 08331/9613395. (mz)