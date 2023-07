Neugablonz

vor 33 Min.

Gerettete Fledermäuse: Das ist die Geschichte von Stan und Oli

Die in Kaufbeuren geretteten Fledermäuse Stan und Oli, wissen dass es am T-Shirt Fressen gibt.

Plus Niemand will zwei flugunfähige Fledermäuse haben, also päppelt eine Tierärztin sie wieder auf. Nun wird das Duo auf die Freiheit vorbereitet.

Von Markus Frobenius Artikel anhören Shape

Zuerst wurde Stan mit einem gebrochenen Flügel eingeliefert – kurz darauf auch Oli, dessen Flügel durchlöchert war. Bei dem Duo handelt es sich um Zweifarbfledermäuse, die der Tierärztin Andrea Restle in Neugablonz gebracht worden waren.

Sie und ihr Freund Lars Mühlmann tauften das Duo und päppelten es wieder auf. „Man muss zeitig etwas tun, weil Fledermäuse viel Essen brauchen“, erklärt Restle. Inzwischen haben sie Stan und Oli in das Fledermauszentrum Hannover gebracht, wo das Duo ausgewildert oder in einer Kolonie leben wird.

