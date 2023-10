Neugablonz

vor 17 Min.

Mehr bezahlbarer Wohnraum in Neugablonz? So könnte es damit klappen

Angebot und Nachfrage bei Wohnraum in Kaufbeuren-Neugablonz zusammenbringen: Das ist der Job von Patricia Hopp.

Plus In Bad Wörishofens Nachbarschaft hat Leerstandsmanagerin Patricia Hopp ihre Arbeit aufgenommen. Was sie macht und wie das Konzept aussieht.

Von Alexander Vucko Artikel anhören Shape

Die Stadt Kaufbeuren wächst. Bezahlbare Wohnungen sind gefragt, aber kaum zu bekommen. Auf der anderen Seite werden private Immobilien, die zur Verfügung stünden, aus unterschiedlichen Gründen nicht vermietet. Hinzu kommt, dass etliche Menschen auf zu vielen Quadratmetern leben, nachdem Teile der Familie ausgezogen oder verstorben sind. Ein Problem in vielen Städten, vor allem auch in Bad Wörishofen.

Im Stadtteil Neugablonz soll nun ein „Leerstandsmanagement“ unter Federführung des „Arbeitskreises bezahlbarer Wohnraum“ Nachfrage und Angebot besser verzahnen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen