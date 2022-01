Neugablonz

Rostiger Draht und eine glänzende Zukunft im Isergebirgs-Museum

Völlig neu gestaltet wurde der Eingangsbereich der Dauerausstellungs-Abteilung im Isergebirgs-Museum, die die Entwicklung von Neugablonz darstellt. Eine Inszenierung versetzt die Besucher nun in die Aufbauphase des Stadtteils.

Plus Im Isergebirgs-Museum in Neugablonz hat sich in den vergangenen Wochen einiges verändert. Und Museumsleiterin Ute Husch und ihr Team haben noch weitere Pläne.

Von Martin Frei

Auf eine schmucklose Wand traf bisher, wer durch die Glastüre im Erdgeschoss des Neugablonzer Isergebirgs-Museum in den dortigen Abschnitt der Dauerausstellung trat. Nicht gerade passend für die Abteilung, in der die Entwicklung des Kaufbeurer Stadtteils vom wüsten Trümmerfeld einer Munitionsfabrik ins glänzende neue Zentrum der Gablonzer Glas- und Schmuckindustrie dargestellt wird. Die zurückliegen Wochen des Corona-Lockdowns haben die Museums-Macher genutzt, um dies zu ändern.

